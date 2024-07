Incidente a Guardabosone, auto accartocciata sul guardrail. In ospedale la conducente, intervenuti alle prime luci del mattino anche i vigili del fuoco di Varallo.

Incidente a Guardabosone, auto accartocciata sul guardrail

Grave incidente a Guardabosone questa mattina, intorno alle 6.30. Un’autovettura, che stava procedendo lungo la strada provinciale 71, nel territorio del comune spartiacque tra Valsesia e Valsessera, è uscita di strada, finendo accartocciata sul guardrail. Non è ancora chiaro come mai la donna che era alla guida abbia perso il controllo: forse un colpo di sonno, o un malessere.

In ogni caso, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, sono arrivati in breve sul luogo dell’incidente i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alla conducente, trasportandola poi in ospedale. Nel frattempo, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta per la messa in sicurezza del veicolo e di tutta l’area coinvolta.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Serravalle e Borgosesia per i rilievi del caso, oltre ai sanitari di Cossato.

