Incidente a Villa del Bosco: scontro tra Jeep e moto. Un 70enne di Pray alla guida del fuoristrada. Il centauro è finito al pronto soccorso.

Incidente a Villa del Bosco: scontro tra Jeep e moto

Scontro tra auto e moto lungo un tratto di strada a Villa del Bosco. L’incidente si è verificato l’altro giorno: a entrare in collissione sono state una jeep Renegade condotta da un uomo di 70 anni di Pray e una moto Yamaha che era condotta da un 30enne residente in provincia di Alessandria.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Per fortuna l’impatto non è stato particolarmente violento, e il centauro si è ferito in modo lieve. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per accertamenti.

