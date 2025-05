Incidente a Coggiola: 75enne contro un muro, finisce all’ospedale. L’uomo è rimasto cosciente: sotto osservazione dopo il passaggio al pronto soccorso.

Incidente a Coggiola: 75enne contro un muro, finisce all’ospedale

Attimi di apprensione nella mattinata di ieri, venerdì 23 maggio a Coggiola, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 75 anni residente ad Alice Castello. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 10 il conducente ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere violentemente contro un muro. Fortunatamente, nello schianto non sono rimasti coinvolti né altri veicoli né pedoni.

L’intervento dei soccorritori

All’arrivo dei soccorritori, l’anziano era cosciente ed è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgosesia, dove è stato sottoposto agli accertamenti medici necessari. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni, anche se resterà sotto osservazione per ulteriori controlli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per chiarire le cause del sinistro. Non si esclude un malore improvviso o un guasto meccanico come possibili fattori scatenanti.

