Auto contro un muro tra Cossato e Valle Mosso: conducente in codice rosso

Un uomo di 75 anni è stato portato al pronto soccorso con codice rosso a seguito di un incidente che si è verificato tra Cossato e Valle Mosso, in località Molinetto. La scorsa notte intorno alle 3 l’uomo era guida di una Fiat Pada e stava risalendo verso Valdilana: per cause ancora in fase di accertamento, il pensionato ha perso il controllo finendo contro un muro sul lato sinistro della carreggiata. Lo riportano i colleghi di Prima Biella.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Norm di Cossato, che hanno subito portato soccorso all’uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

La corsa verso l’ospedale

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Ponderano. I sanitari stanno effettuando accertamenti clinici e tossicologici per ricostruire le eventuali cause mediche o esterne che possano aver portato all’incidente.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine sono al lavoro per raccogliere tutti gli elementi utili alla dinamica dell’accaduto.

