Incidente al Rally Lana Storico: auto fuori strada a Curino. Una Opel ha sbagliato una curva ed è finita nella vegetazione. Gara sospesa ma subito fatta ripartire.

Attimi di paura sabato durante il Rally del Lana Storico, quando un’Opel è uscita di strada affrontando una curva nel tratto di Curino durante una delle prove speciali. L’incidente è avvenuto davanti agli occhi di alcuni spettatori, che hanno immediatamente dato l’allarme.

L’auto è finita fuori dal tracciato e ha riportato danni evidenti. Fortunatamente, nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto.

Soccorsi pilota e navigatore

I due occupanti del mezzo, pilota e navigatore, sono stati soccorsi tempestivamente dal personale medico presente sul circuito. Entrambi hanno raggiunto l’ambulanza con l’aiuto dei soccorritori e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Per permettere l’intervento dei soccorsi, la prova è stata temporaneamente sospesa, ma la competizione è poi ripresa regolarmente poco più tardi. L’auto danneggiata è stata recuperata al termine della gara. Solo un grande spavento per l’equipaggio, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

