Vettura in fiamme lungo l’autostrada: rogo spento dai vigili del fuoco. E’ accaduto nella mattinata di domenica nel tratto della A4 in direzione Torino nel territorio di Santhià.

Vettura in fiamme lungo l’autostrada: rogo spento dai vigili del fuoco

Paura nella mattinata di ieri, domenica 22 giugno, sull’autostrada A4 in direzione Torino, all’altezza del chilometro 48+600 nel territorio comunale di Santhià, per un’auto andata a fuoco mentre era in transito. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

L’allarme è scattato intorno alle ore 10. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Santhià. Al loro arrivo, la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme, ma fortunatamente tutti gli occupanti erano già fuori dall’abitacolo e in sicurezza.

LEGGI ANCHE: Incidente a Vocca, auto sospesa sul ciglio della strada 299. LE FOTO

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri hanno rapidamente domato l’incendio, evitando che si propagasse, ma per l’auto non c’è stato nulla da fare: è andata completamente distrutta. Le operazioni hanno incluso anche la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale della Viabilità autostradale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli altri veicoli in transito. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti, ma non si registrano feriti.

Le cause del rogo non sono ancora note, ma con ogni probabilità si è trattato di un guasto tecnico improvviso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook