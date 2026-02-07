Infortunio sulle piste di Bielmonte, interviene l’elicottero. VIDEO

Infortunio sulle piste di Bielmonte, interviene l’elicottero. Una persona è stata soccorsa e portata al pronto soccorso.

Infortunio sulle piste di Bielmonte, interviene l’elicottero

Uno sciatore si è infortunato nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 febbraio, sulle piste di Bielmonte. Si tratta di un appassionato che è caduto in modo autonomo lungo la pista appena prima di scendere verso il Monte Cerchio.

Lo sciatore è stato immediatamente raggiunto dagli operatori del Soccorso piste, che gli hanno portato le prime cure. Sul posto anche gli operatori del 118 e i carabinieri sciatori, che in questi giorni sono spesso presenti lungo le piste. Vista la situazione, si è però ritenuto necessario provvedere all’intervento dell’elicottero del 118, che è atterrato e poi ripartito poco sotto il Monte Marca, come si vede dal video qui sotto. Al momento non si hanno informazioni sulle condizioni dell’infortunato.

Il secondo infortunio in una settimana

Si tratta del secondo incidente di una certa rilevanza che si verifica sulle piste di Bielmonte nel giro di una settimana. Domenica scorsa infatti una donna era rimasta ferita in seguito a una violenta collisione ed era stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.

Abnche in quel caso erano intervenuti gli operatori del Soccorso piste, assieme a carabinieri e sanitari del 118.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook