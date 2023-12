Investito a Portula mentre attraversa la strada. Un pensionato traportato al pronto soccorso per le ferite al volto.

Investito a Portula mentre attraversa la strada

Un pensionato residente a Trivero è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano dopo essere stato investito da un’auto a Portula. E’ accaduto l’altra sera lungo la strada provinciale, nei pressi della farmacia e dell’incrocio che porta al municipio.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi. La strada è rimasta bloccata in attesa dei soccorsi e fino a che non è stata rimessa in sicurezza.

Trasportato all’ospedale

L’uomo ha urtato violentemente il lunotto anteriore dell’auto e poi è finito rovinosamente a terra, procurandosi ferite al volto e traumi alle costole. Soccorso dal personale del 118 arrivato dal Centro Zegna di Trivero, è stato medicato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano, dove è arrivato con codice giallo.

La prognosi è di una quindicina di giorni: in ogni caso è già stato dimesso.

Foto d’archivio