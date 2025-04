La Manifattura di Ponzone costretta a tagliare 10 posti di lavoro. Momento di difficoltà nel tessile, avviato il dialogo con i sindacati.

Dieci addetti (su 22) in eccedenza alla Manifattura di Ponzone a Valdilana. Intanto è stato avviato un confronto con i sindacati per arrivare a un accordo con la proprietà che possa tutelare i dipendenti che perderanno il posto.

La conferma arriva da Alessandra Ranghetti della Uiltec: «L’azienda ha individuato dieci addetti in eccedenza – spiega – su ventidue dipendenti presenti. E’ un discorso che dipende dal volume lavoro». Il settore tessile sta attraversando un momento delicato e l’azienda ha deciso per una ristrutturazione.

Ammortizzatori sociali e ricollocazione

Tra proprietà e sindacati ci sono stati i primi contatti e si punta ad arrivare a un accordo. «Stiamo lavorando per un contratto di solidarietà ancora in fase di definizione – spiega la sindacalista -. L’obiettivo è quello di portare a casa un ammortizzatore sociale per nove mesi. Poi i lavoratori potranno scegliere tra una uscita volontaria, ma l’azienda si è impegnata anche ad attivare un percorso di ricollocazione del personale in altre realtà imprenditoriali del territorio legate al gruppo».

Il gruppo è Lanecardate, storica filatura biellese leader nei filati cardati di alta qualità, che nel novembre 2022 aveva acquisito il 100 per cento della tintoria Manifattura di Ponzone. Quest’ultima è una azienda storica, tintoria conto terzi di fibre naturali animali pregiate. C’è preoccupazione tra i lavoratori, l’età media si aggira attorno ai 50 anni. A diverse persone manca ancora un po’ di tempo prima di poter arrivare alla pensione.

