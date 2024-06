Leonardo Di Rienzo vince con un plebiscito a Guardabosone. Nel feudo del centrosinistra Forza Nuova riesce comunque a piazzare tre consiglieri.

Non c’erano dubbi su chi vincesse a Guardabosone, l’unica curiosità era con quale percentuale. Ebbene, l’ex risotratore Leonardo Di Rienzo è diventato sindaco con il 94,3 per cento dei consensi (183 voti). Solo 11 schede per Cesare Terazzi e la sua lista di Forza Nuova, che porta a casa il 5,7 per cento.

Tanto basta però al movimento di destra per conquistare 3 dei 10 seggi a disposizione nello storico “feudo” del centrosinistra. Sono andati a votare il 60,6 per cento degli aventi diritto.

