La musica è troppo alta? Il vicino risponde con i petardi. Lite a Pray. L’altra sera sono dovuti intervenire i carabinieri per placare gli animi tra due residenti.

Un semplice invito a tenere basso il volume si è trasformato in una scena surreale a Pray, in via Solesio. E’ avvenuto l’altra sera. Erano da poco passate le 22 quando un uomo di 37 anni, infastidito dalla musica ad alto volume proveniente dall’appartamento del vicino, ha deciso di farsi sentire per chiedere di abbassare la radio. Lo riporta La Provincia di Biella.

Inaspettata la reazione del dirimpettaio, un uomo di 51 anni, che per tutta risposta ha reagito in maniera decisamente sopra le righe. Secondo quanto riportato, avrebbe preso dei petardi e li avrebbe lanciati contro il vicino. Un gesto che ha portato alla richiesta di un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Arrivano i carabinieri

Sul posto sono infatti intervenuti i carabinieri, che hanno sedato il diverbio e riportato la calma tra i due contendenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e grazie alla mediazione degli agenti, la situazione si è conclusa senza ulteriori conseguenze. Sperando che non ci siano ulteriori strascichi tra i due.

