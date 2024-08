Truffa a Sostegno, il malvivente usa un petardo per distrarre una 80enne. Un finto tecnico dell’acquedotto ha fatto sparire ori e contanti della pensionata.

Ancora un’anziana vittima di una truffa. E’ successo l’altro giorno a Sostegno, in Valsessera. Un uomo si è presentato con il volto coperto da una mascherina sanitaria alla porta di una pensionata. Ha suonato il campanetto ed è riuscito a farsi accogliere in casa asserendo di essere un tecnico dell’acquedotto.

Una volta dentro, l’uomo ha spiegato alla sua vittima, una 80enne, di dover eseguire una serie di controlli, perché l’acqua risultava inquinata e occorreva tutelare la salute dei cittadini.

Scoppia il petardo, spariscono ori e contanti

A un certo punto, come riporta La Provincia di Biella, alla pensionata è stato anche chiesto di radunare tutti gli oggetti preziosi, l’orologio e i contanti presenti in casa, con la tradizionale scusa che non andassero rovinati da qualche immaginario agente chimico. Ottenuto quello che voleva, il malvivente ha fatto esplodere un rumoroso petardo, spaventando la pensionata. Approfittando del breve momento di sconcerto che si è creato, l’uomo ha arraffato il bottino e si è dato alla fuga.

Partite le indagini dei carabinieri

Appena si è ripresa dallo spavento, l’anziana ha subito allertato i carabinieri. Quando i miitari dell’Arma sono giunti sul posto del truffatore non c’era ovviamente più traccia. Non di meno, gli uomini dell’Arma hanno subito avviato le indagini cercando di capire come sia arrivato e che direzione abbia preso il malvivente. La prima testimone è stata la stessa vittima, altri si stanno cercando.

Foto d’archivio

