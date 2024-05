Lutto a Valdilana per il generale Gennaro Belardi. Ieri pomeriggio a Cereie l’addio all’alto graduato dell’Aeronautica.

Lutto a Valdilana per il generale Gennaro Belardi

E’ stato celebrato a Valdilana nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 maggio, il funerale di Gennaro Belardi, generale in pensione di divisione aerea dell’Aeronautica militare. L’uomo si è spento l’altro giorno nella sua casa di Cereie. Ha “chiuso le ali”, come si dice nel gergo dell’Arma. Il graduato lascia la moglie Maria Rosa Perino e i figli Anna, Raffaele e Sara con le rispettive famiglie.

Gennaro Belardi aveva alle spalle una lunga carriera militare nell’arma Aeronautica. Da anni in congedo, era stato ai massimi livelli di comando con il grado di generale di divisione aerea.

A Trivero dopo la pensione

Con la pensione si era poi stabilito a Trivero (poi diventato Valdilana), abitando con la moglie nella frazione Cereie. E i familiari hanno voluto ricordarlo con una frase significativa di Leonardo Da Vinci citata nell’epigrafe affissa nel territorio: “Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare”.

Tanti i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia in questi giorni di lutto per scomparsa di Gennaro Belardi. Al lutto si è associato il Nucleo di Trivero dell’Associazione arma Aeronautica di Biella, che ha invitato i soci a partecipare alle esequie in divisa. E anche il gruppo Ana di Ponzone ha invitato i suoi aderenti alla partecipazione con il cappello alpino.

Come detto, il funerale è stato celebrato ieri pomeriggio partendo dalla chiesa parrocchiale della Santissima Trinità a Cereie, a pochi metri dalla casa dove ha abitato. La sera precedente invece è stato recitato il rosario a cui hanno partecipato familiari e amici che lo conoscevano.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook