Lutto a Trivero per la scomparsa di Azzurra Crestani. Persona molto conosciuta, era la vedova di Fulvio Lora Lamia, ex presidente del Cai.

Lutto a Trivero per la scomparsa di Azzurra Crestani

Lutto nel territorio dell’alto Triverese per la scomparsa di Azzurra Crestani, venuta a mancare all’età di 94 anni. Donna molto conosciuta e stimata, era vedova di Fulvio Lora Lamia, storico geometra del paese e per lungo tempo presidente del Cai, figura di riferimento per la comunità locale e per il mondo dell’escursionismo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta nel corso degli anni. A darne il triste annuncio sono i figli Pietro con Cristina e Alessandra con Luca, insieme agli amati nipoti Niccolò con Stéphanie e il piccolo Cesare, al nipote Daniele con Mirka, all’affezionata Nella, ai cugini e a tutti i parenti.

LEGGI ANCHE: Cordoglio a Ponzone per Rita: aveva 101 anni

Il funerale lunedì pomeriggio

Azzurra Crestani è stata una presenza discreta ma costante nella vita del paese. Donna colta e appassionata di musica, molti la ricordano per averla vista in azione con la sua fisarmonica.

Il funerale sarà celebrato nel pomeriggio di domani, lunedì 19 gennaio, a partire dalle 15 a Trivero, con partenza dalla chiesa parrocchiale di Matrice. Dopo la celebrazione della messa, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Il rosario viene invece recitato oggi, domenica 18 gennaio, alle 18 sempre nella parrocchiale di Trivero Matrice.

La famiglia ha espresso il desiderio di non inviare fiori, ma di devolvere eventuali offerte al Fondo Edo Tempia. Un ringraziamento particolare è stato rivolto allo staff delle Cure palliative e alla dottoressa Paola Selva per l’assistenza e la vicinanza dimostrate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook