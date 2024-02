Il comune di Madonna del Sasso senza telefono da dieci giorni. Il sindaco furibondo con Telecom: «Una situazione assurda per tutto il paese, fate qualcosa».

Il comune di Madonna del Sasso senza telefono da dieci giorni

«Con oggi sono ormai 10 giorni che l’intero Comune è isolato perché una frana a rotto il filo della telefonia fissa sabato 10 febbraio. A nulla sono servite le sollecitazioni telefoniche e la richiesta di intervento trasmessa al prefetto e a Telecom alcuni giorni fa». Il sindaco di Madonna del Sasso, Ezio Barbetta, non ne può più.

Buona parte del paese, municipio compreso, è senza linea fissa da sabato 10 febbraio «a seguito di una frana verificatasi alle ore 13», quando «si è interrotta la viabilità sulla strada provinciale ed è stato rotto un filo del telefono», questa la segnalazione diretta alla Prefettura e a Telecom, inviata il 15 febbraio.

Al momento tutto tace

Ma finora, a quattro giorni dall’allarme del primo cittadino, nulla è cambiato. «Se questa è la serietà di una azienda che “dovrebbe” fornire un servizio pubblico a pagamento, non ci sono parole» sbotta Barbetta in una nota stampa.

«La viabilità è stata ripristinata in meno di 5 ore mentre il filo del telefono è ancora a terra oggi con la conseguenza che non solo il municipio ma anche tutte le abitazioni private risultano isolate. Le chiedo pertanto un Suo intervento – così si rivolge Barbetta al prefetto – nei confronti del gestore affinché provveda in tempi brevi a ripristinare un servizio pubblico indispensabile che gli utenti pagano anche quando non è attivo».

Un sollecito finora rimasto senza riscontro.