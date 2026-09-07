Mucca bloccata in alta Valsessera, arriva l’elicottero per salvarla

Una mucca in difficoltà è stata recuperata nella mattinata di giovedì 3 settembre, in alta Valsessera, in una zona montana al confine con la vicina Valsesia. Per raggiungere l’animale, rimasto bloccato in un punto particolarmente impervio, è stato necessario mobilitare l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

L’allarme ha fatto scattare anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Biella, impegnata nelle prime operazioni di assistenza a terra. Le caratteristiche della zona hanno però reso necessario procedere dall’alto, permettendo così di recuperare la mucca senza costringerla ad affrontare un percorso pericoloso.

Il recupero con l’elicottero

Il Drago ha raggiunto il punto in cui si trovava l’animale e i vigili del fuoco hanno avviato le manovre necessarie per portarlo fuori dalla zona impervia. Un intervento delicato, concluso con il trasferimento della mucca in un luogo sicuro e facilmente raggiungibile.

Una volta recuperato, l’animale è stato trasportato dall’elicottero nelle vicinanze dell’alpeggio del proprietario. L’operazione si è così conclusa positivamente, evitando che la situazione potesse diventare ancora più difficile con il trascorrere delle ore in un ambiente montano poco accessibile.

Tre animali salvati in pochi giorni

Quello avvenuto in alta Valsessera non è un episodio isolato. Soltanto pochi giorni fa un altro intervento analogo aveva impegnato i soccorritori ad Alto Sermenza, dove era stato necessario raggiungere e mettere in salvo una mucca e un asino finiti in difficoltà in montagna.

Due recuperi ravvicinati che raccontano anche un aspetto meno conosciuto dell’attività dei vigili del fuoco nelle vallate alpine. Quando bovini, equini o altri animali restano bloccati in luoghi irraggiungibili da terra, l’intervento dall’alto può diventare decisivo per riportarli in sicurezza.

Foto d’archivio

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