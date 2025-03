Nessuno vuole fare l’autista di scuolabus: Coggiola in difficoltà. Concorsi andati deserti, il Comune deve rivolgersi a una cooperativa per garantire il servizio.

Nessuno vuole fare l’autista di scuolabus: Coggiola in difficoltà

Manca ancora un cantoniere e autista di scuolabus a Coggiola e il Comune deve continuare ad appoggiarsi a una cooperativa, con costi anche importanti. La questione è venuta fuori anche durante l’ultimo consiglio comunale: durante la discussione sulle variazioni di bilancio è stato sottolineata la mancanza di un cantoniere.

«Abbiamo già pubblicato diversi bandi – ha spiegato il vice sindaco Laura Speranza – ma senza autista ci siamo rivolti a una cooperativa per garantire il servizio».

Il problema dei bandi deserti

Il consigliere di opposizione Gianluca Foglia Barbisin ha ricordato che l’ente risulta da parecchio tempo sprovvisto della figura del cantoniere e auspica che venga ricoperto a breve. «Speravamo sinceramente che un Comune come Coggiola potesse avere un cantoniere per garantire i servizi necessari», ha detto.

Il sindaco Paolo Setti ha risposto sottolineando che l’ente ha espletato, nel 2024, due procedure di concorso che hanno avuto esito negativo. E che il posto da ricoprire non è solo una figura di cantoniere ma anche di autista di scuolabus. «Avevamo avuto anche una persona che si era detta disposta a prendere il posto – ha spiegato in consiglio – invece poi all’ultimo ha fatto altre scelte. Bisogna capire che in un Comune come Coggiola il cantoniere è necessario e lavora sia per gli interventi sulle strade e negli stabili comunali, ma anche come autista di scuolabus. Purtroppo sono figure sempre più difficili da trovare. Non siamo l’unico Comune in difficoltà, ma questa è una magra consolazione».

