Nuova vita per l’Asilo Giletti di Ponzone: il “Delfino” al lavoro

Nuova vita per l’ex Asilo Giletti di Ponzone, nel comune di Valdilana, chiuso dal 2021 dopo il trasferimento della scuola dell’infanzia al Cerino Zegna di Ronco. A rilanciare lo storico edificio realizzato dalla famiglia Giletti è l’associazione Delfino, che da alcune settimane ha avviato un ampio piano di recupero degli spazi grazie a un comodato concesso dal Cottolengo – Piccola casa della divina Provvidenza.

I volontari sono al lavoro per trasformare la struttura nel nuovo punto di riferimento dell’associazione. Il piano rialzato ospiterà il centro di scambio “Uso e riuso”, gli uffici, l’area dedicata agli aiuti economici e una sala riunioni. In una seconda fase si penserà anche al recupero del piano superiore e del seminterrato.

Il progetto sociale che guarda al territorio

«E’ un progetto che ci sta impegnando a fondo – commenta il presidente dell’associazione, Ernesto Giardino -. Tutto è partito dalla necessità di trovare nuovi spazi per “Uso e riuso”, e alla fine abbiamo preso in considerazione l’ex asilo Giletti, che ci permette di ospitare anche altre nostre attività».

Il presidente ha poi voluto ringraziare il Cottolengo per la disponibilità dimostrata. «Vorrei ringraziare gli amministratori del Cottolengo per averci dato fiducia e concesso l’immobile in comodato. Ci impegniamo a fare in modo che torni a essere utile per la comunità». Un obiettivo che punta a restituire centralità a un luogo rimasto inutilizzato per anni.

“Uso e riuso” pronto all’inaugurazione

Il primo servizio a ripartire sarà proprio “Uso e riuso”, il centro del baratto solidale già conosciuto nel territorio per la sua attività al Centro Zegna. L’inaugurazione della nuova sede è prevista per domenica 17 maggio con l’evento “Anteprima estate”, dedicato ad abbigliamento e accessori per la bella stagione.

Dal giorno successivo il servizio riprenderà secondo il calendario abituale:

lunedì pomeriggio

sabato mattina

Per l’occasione sarà possibile scegliere capi e accessori, mentre non verranno effettuati ritiri di materiale. Nelle prossime settimane si completerà anche il trasferimento degli uffici e dell’area dedicata agli aiuti economici alle famiglie fragili.

Costi importanti e sostegno del territorio

Il recupero dell’ex Asilo Giletti richiederà però investimenti significativi. «Chiaramente si tratta di un’operazione che comporta costi importanti – aggiunge Giardino -. Basti pensare al rifacimento dell’impianto di riscaldamento, oltre alle tante piccole riparazioni che ovviamente si rendono necessarie in un edificio in disuso da anni».

Per sostenere il progetto, l’associazione Delfino partecipa a bandi e continua a fare affidamento sulla solidarietà del territorio. Un legame forte con la comunità che accompagna anche la storia dell’edificio, inaugurato il 7 dicembre 1921 per volontà dell’imprenditore Oreste Giletti e ampliato nel 1957 durante il boom demografico del basso Triverese.

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