Oasi Zegna, coppia si perde durante un’escursione

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 agosto, per una coppia di escursionisti che si è smarrita mentre percorreva un sentiero all’interno dell’Oasi Zegna, vasta area naturalistica sulle Alpi biellesi, molto frequentata in estate da appassionati di trekking e natura. I due, un uomo e una donna, hanno perso l’orientamento durante la camminata e non sono più stati in grado di ritrovare il percorso che li avrebbe riportati al proprio mezzo.

Resisi conto della difficoltà in cui si trovavano, hanno allertato i soccorsi intorno alle 17.

I soccorritori in azione

Subito si è messa in moto la macchina delle emergenze: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, coordinate con prontezza per un intervento in ambiente impervio. Data la conformazione del territorio, caratterizzato da boschi fitti e dislivelli accentuati, si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero Drago, mezzo specializzato in operazioni di ricerca e soccorso in zone difficilmente raggiungibili via terra.

L’operazione si è conclusa positivamente. I soccorritori sono riusciti a localizzare rapidamente i due escursionisti, che sono stati recuperati e riportati in sicurezza. Fortunatamente, nonostante lo spavento, le loro condizioni di salute sono apparse buone e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Foto d’archivio

