Tre escursionisti bloccati su un precipizio sopra Alagna, uno cade per 15 metri. FOTO E VIDEO

Tre escursionisti bloccati su un precipizio sopra Alagna, uno cade per 15 metri. VIDEO. Intervento del Soccorso alpino e dell’elicottero per portare in salvo il gruppetto.

Due escursionisti salvati senza conseguenze e un terzo fino al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia a seguito di una brutta caduta. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio, lungo i sentieri sopra Alagna Valsesia, quando i soccorritori sono stati allertati per un gruppetto di persone in difficoltà.

Secondo quanto risulta dalle prime informazioni, i tre stavano scendendo dall’alpe Campo in direzione dell’alpe Sattal, quando hanno perso il sentiero e si sono trovati in una zona impervia. Forse volevano aggirare una frana. Uno di loro ha probabilmente tentato di percorrere un tratto particolarmente scosceso ma è precipitato una prima volta, e poi una seconda, facendo un volo di una quindicina di metri. Gli altri due a questo punto hanno deciso di allertare i soccorsi.

L’intervento dell’elicottero

I tre si trovavano in una zona davvero impervia, tant’è che si è preferito utilizzare un elicottero, che li ha imbragati e alla fine tratti in salvo e portati ad Alagna Valsesia. Sul posto gli operatori del Soccorso alpino. L’intervento si è concluso appena in tempo: poco dopo tutta la zona era sotto un temporale.

L’uomo ferito, che dalle prime analisi mediche potrebbe essersi provocato delle fratture, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia, sempre in elicottero. Gli altri invece sono tornati valle con mezzi propri.

Foto e video Gianni Carlone – DroneAdventures

