Oggi l’addio alla maestra Patrizia: lutto nella scuola di Valdilana. La donna aveva solo 45 anni: lavorava all’istituto d’infanzia di Valle Mosso.

Si celebra nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, il funerale di Patrizia Manna, insegnante di scuola d’infanzia morta a soli 45 anni. La donna ha dpvuto arrendersi a una malattia che l’aveva colpita qualche tempo fa, e che alla fine ha avuto il sopravvento nonostante le terapie.

Patrizia Viveva a Vigliano: aveva lavorato come educatrice d’asilo nel progetto “Donna più”, poi era stata alle scuole paritarie di Camburzano, Vigliano e Valdengo. Infine era approdata all’istituto comprensivo che adesso è diventato quello di Valdilana-Pettinengo, andando a lavorare nel plesso di Valle Mosso.

Moglie e madre con il sorriso

Era sposata con Cristian Chiappetta, e dal loro amore era nata Giulia. Sul suo profilo Facebook le foto sono quasi tutte dedicate alla sua famiglia: i viaggi, i momenti trascorsi in casa, le vacanze. Tutte con volti sorridenti.

Oltre a loro, Partrizia ha lasciato la mamma Gabriella, il fratello Valter con la moglie Annalisa e le figlie Agnese e Cloe, i suoceri Angela ed Emilio, i cognati e altri parenti. I famigliari hanno chiesto che eventuali offerte vadano alla scuola dell’infanzia in cui Patrizia lavorava.

Come accennato, il funerale si celebra questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Vigliano. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il tempio crematorio di Biella. La famiglia ringrazia per le cure il reparto oncologia e l’hospice “L’orsa maggiore” dell’ospedale di Ponderano.