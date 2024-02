Muore a 45 anni insegnante di scuola d’infanzia a Valdilana. Patrizia Manna lavorava a Valle Mosso, il funerale si celebra mercoledì mattina.

Muore a 45 anni insegnante di scuola d’infanzia a Valdilana

Dolore e commozione per la scomparsa a soli 45 anni di Patrizia Manna, insegnante alla scuola dell’infanzia di Valle Mosso, a Valdilana. La donna, residente a Vigliano Biellese, lascia il marito Cristian Chiappetta con la figlia Giulia, la mamma Gabriella, il fratello Valter e tante amiche e colleghe.

Sconcerto e lutto nel plesso valmossese, dove la donna era ben conosciuta e stimata. Aveva lavorato finché le sue condizioni di salute lo avevano permesso, poi aveva dovuto sottoporsi a una serie di terapie. Ma alla fine la malattia ha avuto il sopravvento.

Il funerale di celebra mercoledì a Vigliano

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, il rosario sarà recitato domani, martedì 6 febbraio, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vigliano Biellese. Sempre qui mercoledì 7 febbraio alle 10 avranno luogo i funerali. Ha lasciato il marito e una figlia piccola.

La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene per la scuola dell’infanzia di Valle Mosso e ringrazia tutto il personale dell’Hospice “Orsa Maggiore” e del reparto oncologa dell’ospedale di Ponderano per le amorevoli cure prestate.