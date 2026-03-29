Palasport da rifare? A Valdilana è scontro in consiglio. Maggioranza e opposizioni divise sul futuro dell’area sportiva di Ponzone.

Palasport da rifare? A Valdilana è scontro in consiglio

A Valdilana si accende il confronto politico sul futuro dell’area sportiva di Ponzone. Da una parte l’amministrazione guidata dal sindaco Mario Carli, che punta a una riqualificazione complessiva e “di visione”. Dall’altra i gruppi di opposizione, che frenano su alcune ipotesi ritenute poco realistiche e chiedono maggiore prudenza nell’uso delle risorse.

Al centro del dibattito c’è un piano di intervento articolato in più lotti, con tre scenari progettuali che riguardano il palazzetto dello sport, il campo sportivo e l’area del mercato coperto. Proprio quest’ultima, dove si ipotizza anche la realizzazione di un nuovo palazzetto, è il punto più controverso.

“Palazzetto al posto del mercato? Assurdo”

I consiglieri di minoranza Roberto Costella, Chiara Crestani e Gaetano Milesi di “Cambiamento per Valdilana”, insieme a Franco Foglia Parrucin e Clara Mello Rella di “Ritessiamo Valdilana”, hanno formalizzato i loro dubbi in un’interrogazione. Per loro la priorità è chiara: intervenire sull’attuale palasport, giudicato “una struttura eccellente” che necessita di interventi mirati per essere valorizzata.

Più critiche, invece, le altre ipotesi. L’ampliamento del campo sportivo viene considerato meno urgente, anche alla luce di investimenti già previsti, mentre la trasformazione del mercato coperto con la costruzione di un nuovo palazzetto viene bocciata senza mezzi termini: “irrealistica e impraticabile” per costi, complessità e impatto logistico, soprattutto in presenza di una struttura già funzionante.

“Dobbiamo pensare in prospettiva futura”

Di tutt’altro avviso l’amministrazione comunale, che invita a guardare oltre la semplice manutenzione. «Non si tratta di intervenire su singole strutture, ma di immaginare il futuro di uno dei principali poli di aggregazione del territorio», sottolinea il sindaco Carli, richiamando la presenza nell’area di servizi, spazi sportivi e culturali.

Per la maggioranza, le tre opzioni non sono alternative rigide ma scenari integrabili, da valutare sulla base di dati tecnici ed economici e di una strategia di sviluppo a lungo termine. Sul campo sportivo di Ponzone, Carli ricorda che sono già finanziati interventi di adeguamento, mentre sul fronte palazzetto–mercato coperto apre alla possibilità di “soluzioni innovative” che migliorino sostenibilità e fruibilità degli spazi.

Un confronto destinato a proseguire

Un approccio che le opposizioni giudicano troppo ambizioso rispetto alle reali necessità. «Prima di immaginare trasformazioni radicali – ribattono – occorre partire da ciò che già funziona», concentrando risorse su interventi concreti e condivisi.

La partita si sposterà ora in consiglio comunale, dove il confronto tra le due visioni – da un lato la progettualità di lungo periodo dell’amministrazione, dall’altro il pragmatismo rivendicato dalle minoranze – entrerà nel vivo. Sul futuro di Ponzone, più che un progetto tecnico, è ormai un vero nodo politico. E pare destinato a proseguire, visto che difficilmente le due parti faranno sintesi con una visione comune.

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