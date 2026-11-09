Parco Bau di Pray, l’appello per non perdere un piccolo tesoro del paese

A Pray, in questi giorni, il Comune ha lanciato un appello ai cittadini per garantire il futuro del Parco Bau, lo spazio per lo sgambamento dei cani che negli anni è diventato un punto di ritrovo per molti proprietari. La gestione quotidiana ha bisogno di nuove disponibilità, dopo che il volontario che se ne occupava non può più proseguire. L’amministrazione vuole evitare che venga meno un servizio molto apprezzato.

All’origine del progetto c’è Massimo Bardizza, che aveva immaginato un luogo dove gli animali potessero muoversi liberamente e i loro accompagnatori incontrarsi. L’idea aveva riscosso fin da subito un notevole successo, trasformandosi in una realtà importante per il paese. La cura costante di Bardizza ha fatto la differenza, mantenendo l’area accogliente e funzionale nel corso degli anni.

Il grazie a Massimo Bardizza per gli anni di impegno

Dopo alcuni lavori effettuati dall’amministrazione comunale, per il Parco Bau si apre ora una nuova fase. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, il Comune ha comunicato che Massimo Bardizza non potrà più seguire la struttura, rivolgendo un ringraziamento pubblico al volontario per tutto quello che ha fatto. Il suo impegno ha permesso di conservare nel tempo uno spazio molto frequentato.

«Il volontario che finora si è occupato con tanta dedizione del parco non potrà più prendersene cura. Desideriamo ringraziare di cuore Massimo per tutto il tempo e l’impegno che ha dedicato a mantenere questo spazio bello e sicuro per i nostri cani». Un riconoscimento che sottolinea il valore del lavoro svolto gratuitamente per la comunità e la volontà di non disperderne i risultati.

Cercasi volontari per mantenere il parco in ordine

Ora la priorità è trovare qualcuno disposto a raccogliere il testimone. Non si tratta di affrontare interventi particolarmente impegnativi: le necessità principali riguardano il taglio periodico dell’erba e la pulizia generale dello spazio. Sono piccoli lavori che richiedono soprattutto presenza e continuità, indispensabili per mantenere l’area nelle condizioni che l’hanno resa così apprezzata dai frequentatori.

«Per garantire la continuità di questo servizio a beneficio della comunità, si fa appello a chiunque desideri dare una mano per mantenere il decoro dello spazio», spiega il Comune. La proposta è aperta anche a gruppi di cittadini, che potrebbero organizzarsi per suddividere le mansioni e rendere più leggero l’impegno di ciascuno. Non è quindi necessario assumersi da soli l’intera gestione.

Un invito a fare squadra per il bene del paese

L’amministrazione si rivolge in particolare a chi già frequenta il Parco Bau e conosce l’importanza di poter contare su un ambiente sicuro e curato. Una collaborazione tra proprietari di cani potrebbe rappresentare la soluzione per assicurare un futuro all’area, senza lasciare che il lavoro realizzato negli anni vada perduto. Anche una disponibilità condivisa può diventare un aiuto concreto.

«Se vuoi dare una mano o fare squadra con altri frequentatori per dividersi i compiti, scrivici in privato», conclude l’appello pubblicato dal Comune sui social. Chi desidera partecipare può quindi contattare direttamente l’amministrazione attraverso i suoi canali. L’obiettivo è costruire una piccola rete di volontari capace di continuare a prendersi cura di uno spazio che appartiene alla vita quotidiana del paese.

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