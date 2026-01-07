Per 60 anni in cartoleria: Crevacuore ringrazia Angela Di Palma. L’amministrazione comunale ha voluto donare una targa a una persona che si è spesa per il paese.

Per 60 anni in cartoleria: Crevacuore ringrazia Angela Di Palma

Un momento carico di emozione e riconoscenza ha unito la comunità di Crevacuore organizzata a dicembre, quando il paese ha voluto rendere omaggio a una delle sue figure più rappresentative del commercio locale. Protagonista della cerimonia è stata Angela Di Palma, storica titolare della cartolibreria del paese, che dopo oltre sessant’anni di attività ha concluso il suo lungo percorso lavorativo.

Per decenni il suo negozio è stato molto più di un semplice esercizio commerciale: un luogo familiare, frequentato da generazioni di studenti, famiglie e anziani, dove professionalità e cordialità andavano di pari passo. Con il suo modo di fare discreto e sempre disponibile, Angela Di Palma è diventata nel tempo un vero punto di riferimento per la vita quotidiana della comunità, accompagnando i cambiamenti del paese senza mai perdere il legame con le persone.

L’omaggio del sindaco

Proprio per riconoscere questo contributo prezioso, l’amministrazione comunale, in testa il sindaco Corrado Garlanda, insieme ai cittadini ha voluto dedicarle una targa commemorativa con la scritta: «In riconoscenza a Angela Di Palma, per oltre 60 anni di lavoro, dedizione e amore per Crevacuore». Un segno tangibile di gratitudine verso chi, con impegno costante e spirito di servizio, ha lasciato un’impronta profonda nella storia locale.

L’omaggio ha rappresentato non solo un ringraziamento per una carriera esemplare, ma anche il riconoscimento di un’eredità fatta di passione, sacrificio e attenzione verso gli altri. Valori che continuano a vivere nel ricordo di una comunità che non dimentica chi ne ha fatto parte ogni giorno, dietro un bancone, con semplicità e cuore.

