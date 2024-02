Perseguitava una donna di Coggiola, denunciato dai carabinieri. In due occasione l’uomo aveva danneggiato il citofono della vittima.

Perseguitava una donna di Coggiola, denunciato dai carabinieri

Un uomo di 47 anni con residenza nel Milanese ma domicilio nel Biellese è stato denunciato dai carabinieri di Coggiola per i reati di atti persecutori e per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Nel mirino dell’uomo era finita una donna residente in paese.

In due occasioni, in particolare, l’uomo si era reso responsabile del danneggiamento del videocitofono di pertinenza dell’abitazione della vittima, una 44enne. La quale, proprio a seguito di questi episodi, si era ritrovata in preda all’ansia e alla preoccupazione, tanto da aver modificato le proprie abitudini di vita per timore di incrociare in qualche modo l’uomo che la tormentava.

La denuncia e l’indagine

Scattava così la deuncia ai carabinieri, e la conseguente attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Biella. Venivano ascoltate le testimonianze della stessa vittima e di altre persone informate dei fatti. E venivano anche esaminate le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei luoghi interessati.

Alla fine l’indagine ha permesso ai carabinieri di individuare l’autore del reato. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire e sequestrare un’arma (bianca) utilizzata per commettere i reati nonché gli indumenti, ben riconoscibili, indossati nelle stesse occasioni.