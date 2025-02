Pianta cade su un’auto in transito a Sostegno. Improvvisamente l’albero ha ceduto al vento: momenti di paura per un 89enne, rimasto illeso ma sotto choc.

Pianta cade su un’auto in transito a Sostegno

Momenti di paura l’altro giorno a Sostegno per una pianta caduta all’improvviso e finita su un’auto in transito. C’era molto vento e l’albero ha ceduto. Un ramo di notevoli dimensioni è finito contro un’auto in transito.

Alla guida c’era un uomo di 89 anni di Villa del Bosco che si è spaventato. L’uomo è fortunatamente rimasto illeso nonostante l’impatto violento. L’auto ha riportato danni nella parte anteriore, ma è risultata comunque marciante. Dopo la rimozione dell’albero dalla sede stradale, il conducente è stato inviato in Provincia per presentare richiesta di risarcimento danni.

I rilievi dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Arpa aveva emesso un bollettino di vigilanza meteorologica per le raffiche che in effetti hanno colpito gran parte dell’alto Piemonte. Si sono registrate raffiche di vento ad arrivare fino a 60 chilometri orari. Non si sono registrati particolari interventi da parte dei vigili del fuoco, a parte qualche ramo terminato in strada.

