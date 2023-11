Portula piange Enzo Ardizzone, amico degli alpini. L’uomo è stato stroncato in poco tempo da un male incurabile.

Ha destato commozione la morte improvvisa di Enzo Ardizzone. L’uomo, che aveva 78 anni, viveva a Portula in frazione Scaglia con la moglie Umbertina. Una malattia incurabile lo ha colpito e, in poco tempo, non gli ha lasciato scampo.

Al dolore dei familiari si sono uniti gli alpini di Portula. L’uomo faceva infatti parte del gruppo come “Amico degli alpini”. Sul manifesto di ricordo le penne nere portulesi hanno scritto: «Il gruppo alpini di Portula partecipa con vivo cordoglio al lutto per la scomparsa dell’Amico degli alpini, assiduo e prezioso collaboratore del gruppo».

Attivo anche nella Pro loco

Ardizzone aveva anche fatto parte della Pro loco del paese ed era uno tra gli organizzatori delle gite. Sempre presente alle iniziative e manifestazioni era stimato e benvoluto da tutti. Amava stare in compagnia e chi lo conosce lo ricorda per il suo sorriso, per la sua disponibilità e voglia di fare. Lo rivede a passeggio con la moglie, a chiacchierare in piazza con gli amici.

Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 novembre, nella chiesa parrocchiale di Matrice. Dopo il rito funebre Enzo è stato accompagnato al tempio crematorio di Biella. La comunità si unirà al dolore della moglie, del figlio Matteo con Simona, dei nipoti Michael e Nicolò, dei famigliari e da chi gli ha voluto bene.