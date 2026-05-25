Postua sceglie Fausto Noris: l’ex sindaco torna alla guida del paese

Postua ha scelto il suo nuovo sindaco. Alle elezioni comunali svolte domenica 24 e lunedì 25 maggio, i cittadini hanno premiato Fausto Noris e la lista “Noi e voi per Postua”. L’ex primo cittadino torna così alla guida del paese dopo aver superato Gian Mario Tonella e Francesco Giglio nella sfida a tre per l’amministrazione comunale.

Candidato sindaco Lista Voti Percentuale Fausto Noris Noi e voi per Postua 160 44,32% Gian Mario Tonella Con voi, per Postua 108 29,92% Francesco Giglio Radici per il futuro 93 25,76% Totale votanti 361 100%

Il ritorno di Noris

Fausto Noris ha ottenuto 160 voti, pari al 44,32 per cento delle preferenze. Un risultato che gli consente di tornare alla guida del Comune in una fase delicata per il paese, dopo i mesi di commissariamento seguiti alle dimissioni dell’ex sindaco Rosa Donatella D’Alberto.

La lista “Noi e voi per Postua” aveva impostato la campagna elettorale su servizi ai cittadini, opere pubbliche e turismo. Tra i punti principali del programma figuravano il recupero dell’ex Cooperativa vecchia, il rilancio dell’attività alimentare del paese e l’istituzione di nuovi servizi amministrativi per i residenti.

La sfida con Tonella e Giglio

Secondo posto per Gian Mario Tonella e la lista “Con voi, per Postua”, che ha raccolto 108 voti, pari al 29,92 per cento. La proposta amministrativa puntava soprattutto sul recupero dell’ex cartiera, sul miglioramento delle infrastrutture e sul rafforzamento dei servizi alla comunità.

Francesco Giglio, candidato della lista “Radici per il futuro”, si è invece fermato a 93 voti, corrispondenti al 25,76 per cento. La sua candidatura aveva posto al centro il legame con il territorio, la valorizzazione delle tradizioni locali e la qualità della vita nelle frazioni.

Si chiude la fase del commissario

Con l’elezione di Fausto Noris si chiude ufficialmente il periodo di gestione commissariale che aveva accompagnato Postua negli ultimi mesi. Ora il nuovo sindaco dovrà affrontare temi importanti come servizi, manutenzioni e rilancio del territorio, cercando di ricompattare la comunità dopo una campagna elettorale molto partecipata.

Tra i temi più sentiti dai cittadini ci sono la viabilità, il sostegno alle attività locali, la valorizzazione turistica e il miglioramento dei servizi essenziali. La nuova amministrazione sarà chiamata fin da subito a trasformare le promesse elettorali in interventi concreti.

Prospetto risultati elettorali

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