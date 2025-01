Pray ferma la casa per anziani pensata da Burocco: i costi “esplodono”. Il preventivo è aumentato di 350mila euro, il Comune prende tempo e rinuncia al contributo regionale.

Congelato il progetto della casa per anziani di Pray. Era il 2020 quando l’imprenditore Achille Burocco donò al Comune di Pray 400mila euro: dovevano servire per la costruzione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti, per esigenze sociali e di sollievo iniziale per soggetti colpiti da morbo di Alzheimer da realizzarsi nella struttura che occupava la scuola materna comunale e la sede dell’istituto comprensivo.

Ma ora l’amministrazione comunale ha fermato tutto, rinunciando anche al contributo della Regione da 300mila euro per la realizzazione di alloggi per anziani nell’ex stabile della scuola dell’infanzia. Il motivo? Nel frattempo il preventivo è lievitato di parecchio e occorre ripensare al progetto nel suo complesso per non ritrovarsi con un’opera incompiuta.

Il caso in consiglio comunale

La questione è stata sollevata nei giorni scorsi in consiglio comunale dall’ex sindaco Gian Matteo Passuello che aveva avviato l’iter per l’intervento. Secondo le previsioni la struttura per anziani doveva inoltre ospitare iniziative o progetti rivolti a persone della terza età anche solo a scopo ludico-ricreativo, al pari di un centro anziani.

Il vice sindaco Gianni Ciliesa ha spiegato che «la rinuncia al contributo regionale avanzata dal Comune di Pray è dovuta al fatto che, stante l’aumento spropositato dei prezzi della materia prima e delle relative lavorazioni, il costo dell’intervento, così come previsto nello studio di fattibilità tecnico-economica e per il quale la Regione Piemonte aveva concesso il contributo, era salito a 1.050.000 euro. E il Comune di Pray non aveva e non ha la capacità finanziaria di supportare una ulteriore spesa di 350.000 euro volta alla copertura economica integrale delle opere».

Alla ricerca di altri contributi

Ha chiarito poi che la Regione avrebbe erogato il contributo concesso solo nel caso in cui le opere fossero state realizzate come previste nello studio di fattibilità. Ciliesa ha rassicurato che «l’amministrazione comunale si impegnerà nel 2025 e negli anni successivi a ricercare altri contributi volti a completare in modo organico l’intervento di realizzazione degli alloggi per anziani».

