Pray festeggia nonna Nella che ha compiuto 100 anni. E’ la terza donna a tagliare il traguardo del secolo in frazione Pianceri Alto.

Festa a Pray per Nea Tumiati, da tutti conosciuta come Nella. L’altra settimana ha festeggiato il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto dei famigliari, amici, membri della Pro loco del Cechin, sindaco Lucio Aimone e amministrazione comunale. La donna è nata l’11 gennaio del lontano 1925. Figlia di contadini veneti, Nella è arrivata da giovane in Piemonte, e si è sistemata in frazione Pianceri Alto a Pray. Terzogenita di sei fratelli nel 1941 ha iniziato a lavorare nel lanificio Lora Totino a Pray.

Tutta la vita nel paese della Valsessera

La sua storia legata al paese continua nel 1947 quando si sposa con Luigi Miloni: l’anno successivo nasce Loredano e dopo cinque anni Ivonne. La neo centenaria è andata in pensione nel 1968 dopo aver lavorato gli ultimi anni nel lanificio Tonella, sempre a Pray. Durante il pensionamento Nella si è occupata dei tre nipoti, che le sono molto affezionati. Nel 1999 è rimasta vedova.

Attualmente la prayese vive con una badante e, a parte le gambe che le impediscono di muoversi in autonomia, gode ancora di una buona salute fisica e mentale. A vederla infatti non dimostra la sua età. In frazione Pianceri Alto va ricordato che vivono due altre ultracentenarie: Salve Crosa Moretto, che nel dicembre dello scorso anno, ha compiuto 104 anni e Laura Aimone che di anni ne ha 103.

