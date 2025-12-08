Pray festeggia nonna Salve che ha compiuto 105 anni. La donna vive ancora nella sua casa di Pianceri Alto. Ieri ha tagliato un nuovo traguardo.

Pray festeggia nonna Salve che ha compiuto 105 anni

A Pray è stata una domenica di festa: ieri, 7 dicembre, Salve Crosa Moretto, vedova Girardi, ha tagliato il traguardo dei 105 anni, circondata dall’affetto della famiglia e degli amici.

Nonna Salve vive ancora nella sua casa di Pianceri Alto, dove è assistita da una badante ma mantiene una sorprendente autonomia. Segue con interesse ciò che accade nel mondo attraverso la televisione e commenta con precisione fatti di attualità e ricordi del passato. La vista le dà qualche problema, ma l’udito e soprattutto la memoria restano eccezionali: chi la va a trovare racconta che è un piacere ascoltarla recitare la filastrocca dei mesi o una lunga preghiera in dialetto che le insegnò la nonna quand’era bambina.

LEGGI ANCHE: Postua festeggia Margherita: 108 anni, entra nella “top cento” delle persone più longeve d’Italia

Ha iniziato come parrucchiera

Nata nel 1919, Salve ha lavorato prima come parrucchiera e poi nel settore tessile, dove gestiva insieme al marito Bortolo Girardi – sposato nel 1947 – anche la parte amministrativa dell’attività. Una donna operosa e appassionata, che fino a qualche anno fa coltivava personalmente il suo orto.

Tra le sue passioni c’è la cucina: i suoi canestrelli di Crevacuore sono rimasti celebri nella famiglia, e ancora oggi dispensa consigli alla badante per ottenere risultati perfetti. Ama anche le carte e non rinuncia a una partita a Macchiavelli, che considera un ottimo esercizio per tenere la mente allenata.

Quando le chiedono quale sia il segreto per arrivare a 105 anni così lucida, Salve sorride e ripete un proverbio piemontese che la accompagna da sempre: Lascia che l’acqua vada all’ingiù. Un invito a non ostinarsi contro ciò che non si può cambiare e a vivere con serenità. Un messaggio semplice, ma che racchiude tutta la saggezza di una vita straordinariamente lunga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook