Pray, Francesca al traguardo del secolo: ha guidato l’auto fino a 96 anni. Una donna ancora lucida, decisa e attiva che si concede qualche uscita con la sua famiglia.

Pray, Francesca al traguardo del secolo: ha guidato l’auto fino a 96 anni

Un compleanno speciale quello di Francesca Lamberti di frazione Ronco di Flecchia a Pray. Sulla sua torta 100 candeline che ha spento qualche giorno fa con la sua famiglia: la figlia Manuela, il genero Gianfranco e la nipote Cristina. E poi con tanti amici e frazionisti.

E a vederla, la signora Francesca si resta stupiti e ammirati, per la sua eleganza, per i suoi anni portati bene, per la sua lucidità nel raccontare e nel parlare, per il suo sorriso.

Nata nel marzo del 1924

«Sono nata il 14 marzo del 1924 – racconta – e, in questi giorni, devo dire che ogni tanto ho pensato molto al traguardo dei 100 anni. Non mi sembra vero. Sono originaria di Torino, poi ho vissuto per nove anni a Borgosesia e quindi qui a Flecchia nella casa dove vive mia figlia, che è il mio bastone della vecchiaia».

«Io abito al piano superiore. Fino a qualche tempo fa facevo la scala agevolmente, ora riesco bene per 19 scalini. Purtroppo, per una malattia, la vista se ne è andata e faccio fatica a vedere. Ho sempre adorato leggere e ora lo faccio utilizzando il tablet e ingrandendo le lettere. Mi mancano anche le parole crociate, mi piacevano davvero moltissimo».

Parlare con lei è davvero piacevole, i ricordi sono lunghi un secolo e caratterizzati dal suo entusiasmo e dalla sua positività.

Carattere positivo anche nelle difficoltà

«Ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno – continua Francesca – sono di carattere positivo anche nelle difficoltà e questo mi ha aiutata. A 16 anni ho conosciuto il dramma della guerra. Quando camminavo nella mia città vedevo solo case distrutte, bombardamenti e quello che sta succedendo nel mondo è come rivivere questa tragedia».

«Abbiamo dovuto andarcene da lì e sono momenti che ti rimangono dentro. Da giovane ho fatto la sarta e poi abbiamo avuto un ingrosso a Torino. Fino a quando sono riuscita tornavo là. Ho tanti ricordi in quella città, ma mi sono trovata bene anche qui a Flecchia».

Ha guidato fino ai 96 anni

E l’affetto che la circonda si è potuto vedere dai tanti fiori e piante, dalla partecipazione alla festa, dalle attestazioni di stima. «Sono davvero felice – dice la centenaria – e ringrazio tutte queste persone che mi sono vicine. Ora non esco più tanto, vado a fare colazione con mia figlia e vado via con loro, così ho un po’ di vita mondana. Fino a 96 anni invece guidavo la macchina».

«Mi piaceva tanto e ho percorso migliaia di chilometri tra Francia, Svizzera e in Europa. Confesso che mi piaceva anche la velocità e, a dire la verità, mi sentirei ancora di guidare. Quando avevo la vista buona, visto che ho pazienza e manualità, facevo decoupage, lavoretti in patchwork, ho seguito corsi di cucina perché amavo cucinare. Con mia figlia e la famiglia amavo anche giocare a carte ed era un bel modo per stare insieme. Ora sono qua con i miei 100 anni e sono contenta».