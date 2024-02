Borgosesia festeggia i 100 anni di Maria, la nonna col tablet. Originaria di Saliceto di Cravagliana, la donna abita a Isolella dal 1964.

Borgosesia festeggia i 100 anni di Maria Moretti

Festa per un compleanno centenario lo scorso fine settimana a Isolella. Ad aver spento cento candeline è Maria Moretti, originaria di Saliceto di Cravagliana e da sessant’anni trasferita a Borgosesia. Attiva e indipendente, si prende personalmente cura della casa e si tiene aggiornata su quanto accade nel mondo anche utilizzando il tablet connesso a Internet.

Per festeggiare il compleanno a farle visita venerdì pomeriggio nell’abitazione dove vive con la figlia Giuseppina, sono arrivati il parroco don Gianluigi Cerutti, gli alpini del gruppo di Vanzone-Isolella, e la nipote Rosa Maria con il marito giunti da Vienna.

Dopo aver spento le candeline sulla torta regalata dalle penne nere, la decana non ha rinunciato a una fetta del dolce. E ha svelato il segreto per arrivare a cent’anni: «Bisogna vivere serenamente, senza crearsi troppi problemi e riuscire a essere sempre in pace con se’ stessi».

LEGGI ANCHE: Varallo, ha compiuto 100 anni l’ex segretaria di Gianni Agnelli

Originaria dell’alta Valsesia

Nata il 23 febbraio del 1924 a Saliceto, frazione di Cravagliana, a vent’anni Maria Moretti si è trasferita a Cervatto con la famiglia: prima ha fatto la contadina con la mamma e poi ha gestito il negozio di alimentari del paese. Nel novembre del 1954 si è sposata con Giacomo Parolari, natio della Val Camonica e conosciuto a Cravagliana dove l’uomo si trovava per lavorare come boscaiolo.

Dal matrimonio sono nate le figlie Giuseppina, Illida e Giovanni (scomparso nell’agosto di due anni fa). Per motivi lavorativi nel 1964 la famiglia si è poi trasferita a Isolella di Borgosesia, e Maria ha lavorato all’azienda Toscanini. Senza tuttavia scordare il legame con Cervatto: «Ho sempre amato quel paese – dice -, fino a due anni fa ci tornavo per trascorrere i mesi estivi».

Una salute di ferro

Rimasta vedova una trentina di anni fa, Maria Moretti ha continuato a vivere nella stessa casa di Isolella: «Mamma è una vera forza – dice la figlia Giuseppina -. Ha una salute di ferro, tanto che non prende praticamente nessuna medicina tranne quella per la pressione e per tenere sotto controllo il colesterolo. Al mattino pensa lei ad accendere la stufa, occuparsi della casa e preparare il pranzo».

La centenaria si tiene informata su notizie e curiosità guardando il tablet e la televisione: «Il tablet per mamma è una grande compagnia: le piace perché può conoscere le notizie, guardare le fotografie, leggere i giornali, sapere cosa succede nel suo paese di origine. In televisione segue i programmi politici e qualche film».

La visita della vice sindaco

Il giorno del compleanno ha ricevuto anche la visita della vice sindaco Eleonora Guida che le ha consegnato un bouquet di fiori: «Come per tradizione, per questi compleanni speciali abbiamo il grande piacere di portare personalmente gli auguri ai nostri concittadini che hanno raggiunto un così importante traguardo: è stata una gioia, per me, trasmettere gli auguri del sindaco Fabrizio Bonaccio e di tutta l’amministrazione comunale a Maria, straordinaria centenaria, che ho trovato in splendida forma, circondata dall’amore dei suoi cari».