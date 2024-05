Pray in lutto per Elvio Giorsa, storica colonna del centrosinistra. Ex consigliere comunale, aveva 82 anni. Il funerale martedì con rito civile.

Pray in lutto per Elvio Giorsa, storica colonna del centrosinistra

Cordoglio a Pray e in tutto il mondo del centrosinistra della Valsessera per la scomparsa di Elvio Giorsa, storico esponente politico che in passato era anche stato per parecchi anni in consiglio comunale, facendo anche l’assessore. L’uomo ha cessato di vivere ieri, venerdì 11 maggio, all’ospedale di Borgosesia.

Era anche una delle “colonne” storiche della festa alla Fagnana, presente per decine di edizioni e punto di riferimento per tutti i volontari che si danno da fare per l’organizzazione dell’iniziativa.

Martedì il funerale

L’uomo ha lasciato la moglie Norma, la figlia Cristina con Mauro e i nipoti Filippo e Giacomo, oltre alla cognata Franca, i nipoti Loris e Lara con le loro famiglie. Ricordati sull’epigrafe anche gli amici di una vita Gianna e Mendes e famiglie, Ennio e Laura.

ll funerale di Elvio Giorsa sarà celebrato nel pomeriggio di martedì 14 maggio, alle 15 con rito civile nella sua abitazione al numero 1 di via Provinciale. Dopo il saluto degli amici, il feretro sarà poi accompagnato al tempio crematorio.

