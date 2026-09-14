Pray, ladri in casa in pieno giorno: spariscono i gioielli d’oro

Un furto in abitazione è stato messo a segno nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, a Pray, in Valsessera. Nel corso della mattinata alcuni sconosciuti sono riusciti a entrare in una casa e a cercare oggetti di valore nelle diverse stanze, approfittando evidentemente di un momento favorevole per agire senza essere notati.

Al termine della loro incursione, i responsabili si sono allontanati portando con sé alcuni gioielli in oro. Il valore complessivo di quanto sottratto non è stato al momento precisato. Il colpo si è consumato durante le ore diurne, circostanza che conferma come anche la fascia mattutina possa essere sfruttata dai malviventi.

La scoperta della residente

A rendersi conto di quanto era accaduto è stata la donna che abita nella casa presa di mira. Una volta constatato che qualcuno era entrato nell’abitazione e che mancavano alcuni preziosi, la residente ha dato immediatamente l’allarme contattando le forze dell’ordine.

L’episodio torna così a richiamare l’attenzione sul fenomeno dei furti nelle abitazioni, che non riguarda soltanto le ore serali o notturne. I ladri possono infatti approfittare anche di brevi assenze durante il giorno per entrare nelle case e cercare denaro, gioielli o altri beni facilmente trasportabili.

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Le indagini dei carabinieri

Sul furto avvenuto a Pray sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori dovranno ricostruire modalità e tempi dell’ingresso nell’abitazione e verificare la presenza di eventuali elementi utili per risalire agli autori. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sull’accaduto. Le indagini proseguono per individuare chi ha preso di mira la casa e recuperare, se possibile, i monili sottratti.

Foto d’archivio

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