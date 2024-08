Puzza di letame a Pray: un residente chiama i carabinieri. L’uomo si è lamentato perché da più di una settimana ha mucche al pascolo come vicine di casa.

Puzza di letame a Pray: un residente chiama i carabinieri

Stanco di over sopportare gli odori di alcune mucche al pascolo, un uomo residente a Pray si è rivolto ai carabinieri. E si è lamentato spiegando di non poter più convivere con lì’odore di letame che a suo dire ristagna nei pressi della sua abitazione. Odore fastidioso, tanto più in queste settimane estive, quando non si può certo restare con le finestre chiuse.

Secondo quanto riferito dall’uomo, la mandria sosta al pascolo nelle vicinanze della sua casa da più di una settimana. Come riportano i colleghi di Prima Biella, avrebbe anche tentato di trovare una soluzione con gli uffici municipali, ma senza ottonere nulla di concreto. Evidentemente l’allevatore ha facoltà di far pascolare i suoi animali in quella zona.

L’intervento dei carabinieri

A questo punto i militari forestali di Pray, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di queste mucche dotate di regolare targhetta. In assenza del pastore o del proprietario degli animali, i militari hanno contattato l’Asl di Vercelli competente per il territorio, che fornirà la documentazione inerente il pascolo o la transumanza degli animali in base al numero di stalla.

Nel frattempo proseguiranno anche gli accertamenti con il Comune, che verificherà se vi siano regolamenti che stabiliscano una distanza minima dalle abitazioni, per stabilire se il pascolo sia o meno lecito.

