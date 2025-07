Quattro asini a spasso per Valdilana: intervengono i carabinieri. L’allarme lanciato a Crocemosso da un cittadino poco più che ventenne.

Quattro asini a spasso per Valdilana: intervengono i carabinieri

Momenti insoliti (e potenzialmente pericolosi per la vibilità) a Valdilana, nella giornata di ieri, martedì 29 luglio. E’ accaduto quando quattro asini sono stati avvistati liberi in strada, nei pressi della frazione di Crocemosso. A dare l’allarme è stato un giovane cittadino, preoccupato per la sicurezza degli animali e degli automobilisti: il rischio di incidenti, infatti, era concreto. Lo riporta La Provincia di Biella.

Il ragazzo è riuscito a bloccare uno degli asini, impedendogli di allontanarsi ulteriormente, mentre gli altri tre si erano già rifugiati nella fitta vegetazione della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che insieme al giovane e successivamente ai carabinieri forestali di Pray, hanno rintracciato e messo in sicurezza anche gli altri animali.

Recuperati tutti gli animali

Gli asini sono stati trattenuti in attesa dell’arrivo del proprietario, che è stato informato della situazione. Pare che non sia la prima volta che questi animali si allontanano, scatenando l’allarme. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità e non si escludono sanzioni nei confronti del proprietario per la mancata custodia.

L’episodio, fortunatamente risoltosi senza danni a persone o animali, ha riacceso l’attenzione sulla necessità di un’adeguata sorveglianza del bestiame, soprattutto in aree vicine alla viabilità.

