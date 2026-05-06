Rifiuta di prestare il cellulare, 18enne lo insulta: intervengono i carabinieri. Valdilana, i militari chiamati per stemperare la tensione tra un 62enne e un giovane.

Rifiuta di prestare il cellulare, 18enne lo insulta: intervengono i carabinieri

Un rifiuto che degenera in insulti e rende necessario l’intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nella giornata di ierim martedì 5 maggio, a Valdilana, in località Valle Mosso, dove un uomo di 62 anni ha contattato i carabinieri dopo essere stato avvicinato e offeso da un giovane.

Secondo quanto ricostruito, il 62enne si trovava in paese quando è stato fermato da un ragazzo di 18 anni che gli avrebbe inizialmente chiesto una sigaretta. Alla risposta negativa, il giovane avrebbe poi avanzato un’ulteriore richiesta: poter utilizzare il telefono cellulare dell’uomo per effettuare una chiamata.

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Sale la tensione tra i due

Anche in questo caso, forse temendo che il giovane volesse sottrargli l’apparecchio, il 62enne ha rifiutato. A quel punto, sempre stando al suo racconto, il ragazzo avrebbe reagito con una serie di insulti, per poi allontanarsi senza ulteriori conseguenze fisiche.

L’uomo, scosso per l’accaduto, ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri, che sono intervenuti per raccogliere la segnalazione e verificare quanto successo. Non si registrano conseguenze di alcun tipo.

Foto d’archivio

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