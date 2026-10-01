Rifiuti abbandonati a Valdilana, partite le prime sanzioni

Il Comune di Valdilana è intervenuto nei giorni scorsi sul tema dei rifiuti abbandonati, dopo le proteste pubblicate da alcuni cittadini sui social. «L’abbandono dei rifiuti è un problema serio e un comportamento incivile che non può essere tollerato», afferma la giunta guidata dal sindaco Mario Carli. L’amministrazione riconosce il valore delle segnalazioni e assicura di seguire la situazione sul territorio.

Secondo il Comune, i controlli sono stati intensificati anche con l’impiego delle fototrappole. Diversi trasgressori individuati sono già stati sanzionati, riferisce la giunta. Le modifiche alle modalità di raccolta hanno reso il problema più visibile negli ultimi mesi, mentre in alcune aree vicino ai cassonetti di prossimità continuano a essere riscontrati conferimenti non autorizzati e abbandoni.

Gli errori nella differenziata

Le verifiche stanno facendo emergere anche conferimenti non conformi alle regole della raccolta differenziata, soprattutto per la frazione organica. La nuova frequenza di raccolta dell’indifferenziato, spiega l’amministrazione, ha contribuito a mettere in evidenza queste abitudini. Il Comune intende affrontarle con controlli e informazione, oltre che con attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Nelle zone dei cassonetti di prossimità, il problema riguarda sia i rifiuti depositati in modo scorretto sia quelli lasciati fuori dalle modalità consentite. L’amministrazione vuole intervenire con accertamenti e sanzioni per chi viola le regole. La pulizia delle aree non può però risolvere da sola il fenomeno se i conferimenti irregolari continuano a ripetersi.

Il costo della pulizia

La giunta richiama anche i dati forniti da Sesa: secondo l’azienda, gli abbandoni rapportati all’estensione del territorio sono in diminuzione. L’amministrazione sottolinea comunque che rimuovere i rifiuti ha un costo per la collettività. La pulizia delle campane e delle aree interessate dagli abbandoni rientra nel servizio di raccolta e smaltimento, per una spesa indicata dal Comune in circa 80mila euro all’anno.

Sul territorio opera un addetto che, dal lunedì al sabato, si occupa quotidianamente della pulizia e del ripristino delle aree. La giunta spiega che un solo operatore non può rimuovere subito ogni abbandono, soprattutto quando vengono lasciati materiali pesanti o ingombranti. È questa, secondo il Comune, una delle ragioni per cui alcuni interventi possono richiedere più tempo.

L’appello ai cittadini

L’amministrazione assicura che proseguirà con le verifiche, gli interventi di pulizia e le sanzioni. Allo stesso tempo invita i residenti a rispettare le modalità di conferimento e a continuare a segnalare le situazioni critiche. Il decoro di Valdilana dipende anche dai comportamenti quotidiani, oltre che dall’organizzazione del servizio e dalla tempestività degli interventi.

«Un territorio pulito e curato si costruisce attraverso servizi efficienti, controlli puntuali e, soprattutto, attraverso il senso civico di chi quel territorio lo vive», conclude la giunta. La risposta del Comune unisce controlli e responsabilità dei cittadini: individuare chi abbandona i rifiuti, rimuoverli e ridurre i conferimenti scorretti sono i passi indicati dall’amministrazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook