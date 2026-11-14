Monte Barone, dopo l’incendio il rifugio torna a riempirsi di sorrisi

Il Rifugio Monte Barone di Coggiola, tornato ad accogliere gli escursionisti dopo l’incendio che ha segnato la montagna durante l’estate, ha vissuto nel primo fine settimana di novembre un’altra giornata di grande partecipazione. Per Mara Viganò e Paolo Montini, arrivati al terzo weekend di apertura, la ripresa si sta trasformando in una festa condivisa con chi continua a salire fin quassù.

I due gestori hanno affidato ai social un ringraziamento rivolto agli amici e agli appassionati che non hanno fatto mancare la loro presenza. Il tempo autunnale non ha scoraggiato le visite e, su una montagna che lentamente sta recuperando i propri spazi, il rifugio è tornato a essere luogo d’incontro. Una risposta che dà forza e incoraggiamento dopo le difficoltà dei mesi passati.

La sorpresa dei colleghi rifugisti: «Fa bene al cuore»

Fra le sorprese della prima domenica di novembre c’è stata la visita di alcuni gestori di altri rifugi della zona, arrivati per condividere con Mara e Paolo il momento della ripartenza. Un gesto di amicizia tra chi lavora in quota che ha reso ancora più speciale la giornata e ha confermato il legame costruito negli anni fra le strutture montane del Biellese.

La collaborazione fra rifugisti non nasce da questa occasione: da tempo le realtà del territorio portano avanti iniziative comuni e si sostengono anche nei passaggi più complicati. «Condividere la fatica e la passione per la montagna è bello, ma avere amici così che salgono a darti una pacca sulla spalla e a festeggiare con te fa bene al cuore», hanno scritto i gestori. Parole che raccontano una solidarietà fatta di presenza.

La piccola Adele e gli amici che aiutano dopo l’incendio

Ad aggiungere tenerezza alla giornata è stata Adele, una bambina di appena sei settimane salita al rifugio insieme ai genitori per la sua prima gita in montagna. Una piccolissima ospite ha conquistato tutti i presenti, diventando uno dei simboli di questo nuovo inizio. Fra gli incontri e i racconti della domenica, la sua visita ha lasciato un ricordo speciale a Mara e Paolo.

Non sono mancati neppure gli aiuti concreti. Alcuni escursionisti e amici si sono offerti di trasportare a valle i tubi danneggiati dall’incendio estivo, alleggerendo il lavoro ancora necessario dopo l’emergenza. Un contributo pratico che vale quanto un abbraccio, perché dimostra quanto il Rifugio Monte Barone sia sentito come un patrimonio da sostenere e non soltanto una meta per una passeggiata.

La natura si riprende la montagna, aperture anche a novembre

Il fine settimana ha portato anche un altro momento di soddisfazione: la consegna di un premio a un escursionista che è riuscito a completare, nel corso della stagione, l’intero giro dei rifugi biellesi. Un traguardo che premia la passione per i sentieri e richiama la rete di collaborazione nata fra le strutture del territorio, capace di coinvolgere chi frequenta abitualmente le montagne.

Intanto, dopo le fiamme dei mesi estivi, la natura sul Monte Barone sta lentamente recuperando i propri spazi. Mara Viganò e Paolo Montini prevedono di mantenere aperto il rifugio per tutto novembre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Prima di partire è importante verificare gli aggiornamenti sui canali social ufficiali, dove saranno comunicate le aperture e le informazioni utili sui percorsi.

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