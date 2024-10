Rischio frane, chiusa la strada di accesso al centro di Pray. Stop dalla parte di Pianceri, si accede solo dal nuovo ponte sul Sessera.

Rischio frane, chiusa la strada di accesso al centro di Pray

E’ un tratto di strada sul quale già a metà settembre era scesa una frana che aveva costretto l’amministrazione a fermare il transito. Poi il materiale era stato rimosso, ma evidenteemnte il versante è ancora giudicato poco sicuto. E’ per questo motivo che nella giornata di ieri, sabato 26 ottobre, il Comune di Pray ha nuovamente chiuso l’accesso al paese dalla parte del ponte di Pianceri.

Il tratto è stato transennato con bindelle, vietando il passaggio proprio nella parte che un mese e mezzo fa era stata interessata dalla frana. Al momento non si segnalano distacchi, ma l’allerta arancione emanato dall’Arpa anche sulla provincia di Biella ha indotto gli amministratori a non correre rischi.

Si entra in paese dal ponte nuovo

Chi volesse entrare in paese arrivando dal Triverese o da Borgosesia deve dunque superare il Sessera passando dal nuovo ponte, e poi entrare in paese lungo la via Bartolomeo Sella.

