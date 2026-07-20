Rischio incendi, alla patronale di Valle Mosso niente spettacolo pirotecnico

Lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata di oggi, lunedì 20 luglio, al Sant’Eusebio Summer Festival di Valle Mosso è stato annullato. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori dopo che la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, vietando l’utilizzo di fuochi d’artificio e di materiale connesso. Il resto del programma della manifestazione resta invece confermato.

Il festival, iniziato venerdì 17 luglio secondo il calendario previsto, ha richiamato numerosi visitatori nelle prime serate grazie a un mix di tradizione, musica, intrattenimento, buona cucina e al gradito ritorno del luna park. Un successo che il Comitato organizzatore spera di confermare anche nel gran finale, nonostante il cambiamento imposto dall’emergenza incendi.

La sicurezza viene prima di tutto

Gli organizzatori spiegano di aver seguito con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con gli enti competenti fino agli ultimi giorni. L’obiettivo era poter confermare lo spettacolo pirotecnico senza compromettere la sicurezza del territorio e delle persone.

«Abbiamo sperato fino all’ultimo che le condizioni consentissero lo svolgimento dei fuochi d’artificio in piena sicurezza», spiegano dal Comitato. La persistente siccità e il conseguente rischio di incendi hanno però reso inevitabile la rinuncia. Una scelta dettata dal rispetto delle disposizioni regionali e dalla volontà di tutelare l’ambiente, evitando qualsiasi possibile innesco di roghi.

Festa confermata con cena, musica e lotteria

L’annullamento dei fuochi non cambia il resto del programma della serata conclusiva. A partire dalle ore 19 sarà infatti servito il tradizionale gran cenone finale, per il quale gli organizzatori consigliano la prenotazione, vista la partecipazione prevista.

A seguire spazio alla musica e al karaoke con Elena & Daniel, quindi all’estrazione dei numeri vincenti della lotteria. Per tutta la serata rimarranno inoltre aperte le attrazioni del luna park, uno degli appuntamenti più apprezzati di questa edizione. Il Comitato invita il pubblico a partecipare numeroso anche senza il tradizionale spettacolo pirotecnico, sottolineando come la festa possa concludersi comunque in un clima di allegria, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle esigenze di tutela del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook