Sarà demolito l’ex liceo di Vallemosso, chiuso dal febbraio 2019. Il sindaco Carli: «Decisione saggia, di edifici pericolanti e dismessi ne abbiamo abbastanza».

Sarà demolito l’ex liceo di Vallemosso, chiuso dal febbraio 2019

L’ex liceo di Vallemosso sarà abbattuto. Del resto, già cinque anni fa si era deciso di buttarlo giù dopo che era stato chiuso in quanto pericolante. Gli studenti da allora sono stati trasferiti nell’ex professionale Pietro Sella di Mosso, anche se si opta per una sede più vicina alla pianura. Vallemosso è la scelta caldeggiata dall’amministrazione comunale, ma non sono mancate le proteste degli abitanti per questa ipotesi.

La decisione della Provincia di Biella

In Provincia a Biella si è tenuta una riunione proprio per capire il futuro dell’ex liceo di via per Bacconengo. Il presidente Emanuele Ramella Pralungo l’avrebbe proposto al Comune di Valdilana. Altrimenti avrebbe proceduto con l’opera di abbattimento. L’amministrazione comunale di Valdilana ha preso un po’ di tempo ma le idee sulla questione sono ormai definite. «Ben venga la demolizione dell’ex liceo di Vallemosso, il nostro territorio non ha bisogno di strutture pericolanti e dimenticate».

Il sindaco di Valdilana Mario Carli ha le idee chiare sul futuro dell’ex scuola superiore che era stata chiusa proprio perché pericolante. In fondo già cinque anni, quando era stato presentato il “piano scuola” con la Provincia, il futuro dello stabile era segnato: la demolizione. «L’opzione di abbattere quell’edificio è un fattore di responsabilità – riprende Carli -. Stiamo parlando di una struttura a rischio che lascerà uno spazio libero».

Lavori di riqualificazione

«Di vecchi stabili da riqualificare ce ne sono già abbastanza in valle – aggiunge il primo cittadino -. Si pensi soltanto all’ex istituto alberghiero di Caulera di proprietà del Comune di Valdilana, oppure all’ex orfanotrofio sempre a Caulera di proprietà della Provincia».

Il liceo comunque è sempre presente a Valdilana, è la sede staccata del liceo di Cossato. Gli studenti ormai da oltre cinque anni sono ospitati nell’ex scuola “Pietro Sella” di Mosso messa a disposizione dal Comune.

Ma in previsione c’è lo spostamento a Valle Mosso dove attualmente stanno terminando i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Una soluzione che a suo tempo aveva fatto discutere non poco visto che vorrebbe dire lo spostamento degli studenti delle medie.

Un futuro complesso

«Per il futuro delle nostre scuole superiori verranno fatte scelte condivise – riprende Carli -. I nostri assessori sono già al lavoro su questa tematica. Tutta l’area del Biellese sta andando verso una diminuzione demografica e questo comporterà nei prossimi anni una diminuzione del 48 per cento delle iscrizioni alle superiori».

«Vanno fatti ragionamenti quindi non solo a livello di Valdilana, ma territoriale. Sono cambiate le amministrazioni e siamo aperti al dialogo con tutti».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook