Schianto frontale a Pray, un pensionato finisce all’ospedale

Incidente stradale a Pray nella giornata di ieri, sabato 30 maggio, intorno alle 13. A scontrarsi frontalmente in via Primo Maggio sono state due autovetture. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118.

La centrale operativa di Novara ha inviato un’ambulanza per prestare assistenza alle persone coinvolte. L’impatto ha creato momenti di apprensione lungo la strada, dove sono poi stati effettuati i primi accertamenti per ricostruire la dinamica.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, una Honda Jazz guidata da un uomo del 1930, residente a Pray, avrebbe invaso la corsia opposta. In quel momento stava arrivando una Range Rover condotta da un uomo del 1963, residente fuori comune. Il fatto è accaduto in via Primo Maggio, che è il tratto che dal centro del paese sale verso Pray Alto e poi verso le frazioni Fervazzo e Piletta di Coggiola.

Le due vetture si sono quindi urtate frontalmente. Restano in corso le verifiche per chiarire con precisione le cause che hanno portato il conducente della Honda a spostarsi nella carreggiata opposta.

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Un ferito portato in ospedale

Ad avere bisogno delle cure dei sanitari è stato il conducente 96enne della Honda Jazz. Dopo le prime valutazioni sul posto, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Borgosesia per essere sottoposto agli accertamenti necessari.

L’altro automobilista coinvolto nello scontro non ha riportato conseguenze di rilievo. L’incidente si è concluso senza feriti gravi, ma la paura è stata tanta per la violenza dell’impatto tra i due veicoli.

Foto d’archivio

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