Sconcerto a Trivero per Leonardo Torello Viera, morto a 55 anni. Era stato ricoverato in ospedale per un malore, ma non c’è stato nulla da fare.

Sconcerto a Trivero per Leonardo Torello Viera, morto a 55 anni

E’ stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo, nonostante le cure del pronto soccorso. Lutto a Valdilana per l’improvvisa scomparsa di Leonardo Torello Viera, 55 anni, che abitava in frazione Cereie.

Era stato ricoverato d’urgenza al ponto soccorso dell’ospedale di Ponderano, nella giornata di ieri, sabato 28 dicembre. Troppo gravi le sue condizioni, e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Domani il funerale

E nel pomeriggio di domeni, lunedì 30 dicembre, alle 15 sarà celebrato il funerale in chiesa a Cereie. Dopo di che il feretro sarà deposto al cimitero frazione, accompagnato da un corteo di auto. Da parte dei familiari «un ringraziamento particolare ai medici e al personale del pronto soccorso e del reparto di rianimazione dell’ospedale».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook