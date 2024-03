Sconcerto in valle di Mosso per la scomparsa di Simone Collu. Un malore ha portato via un personaggio conosciutissimo, cordoglio tra i molti amici.

Sconcerto in valle di Mosso per la scomparsa di Simone Collu

Per i molti amici era il gigante buono, “Bubu” oppure “Grande Puffo”. Una persona dal cuore d’oro che sapeva farsi volere bene da tutti. Sconcerto nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo, alla notizia che Simone Collu non c’è più. Aveva solo 46 anni.

L’uomo abitava nella zona di Strona ed era ben conosciuto in tutta la valle di Mosso e a Valdilana. Era dipendente di un’azienda dolciaria di Biella, ed era appassionato di mountan bike. La crisi che lo ha portato via è stata repentina, per cui non è ancora ufficialmente chiara la causa della morte.

Persona dal fisico imponente ma dal carattere molto dolce, ha lasciato la compagna Erica e tanti amici e conoscenti che in queste ore già lo stanno ricordando sui social.

Una notizia improvvisa

«Quando la mattina arrivi sul posto di lavoro e i colleghi ti danno questa brutta notizia, non hai più il fiato per respirare e la forza per reagire – scrive un collega sui social -. Fai buon viaggio collega e Amico e Gigante Buono come ti chiamavo sempre… che la terra ti sia lieve».

«Una ventina di giorni fa sei venuto a trovarci dopo il lavoro, ci apprestavamo a spanzerottare a Strona davanti al Piccolo Bar – scrive un altro amico -. Ci siamo fatti una bella chiacchierata da vecchi amici (anche se ci conoscevamo da non più di una decina di anni), ci hai offerto uno spritz e poi hai detto “vado a farmi una pennica, se mi sveglio ci vediamo più tardi”. Non ci siamo più visti. Sono spaesato, incredulo… Il mio pensiero ora va alla tua amatissima Erica che abbraccio fortissimo».