La scuola di Soprana di nuovo nel mirino dei vandali

Alla riapertura del plesso scolastico di Soprana, dopo il fine settimana dell’Immacolata, le insegnanti hanno trovato una brutta sorpresa. Nell’area verde utilizzata dagli alunni come orto didattico, sono state rinvenute due sedie rotte e il contenuto del bidone dell’acqua – usato per l’irrigazione delle piante – era stato completamente rovesciato a terra.

Un gesto che ha lasciato amareggiato il personale scolastico, impegnato da anni a portare avanti attività educative legate alla natura e alla cura dell’ambiente, spesso con il supporto dei volontari del territorio. L’orto, infatti, è uno degli spazi più apprezzati dai bambini, un luogo dove sperimentare, lavorare insieme e imparare il rispetto per ciò che cresce.

Il caso segnalato ai carabinieri

Immediata la segnalazione ai carabinieri di Valdilana, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi e raccogliere ogni possibile elemento utile all’indagine. La zona, però, non è coperta da telecamere di sorveglianza, circostanza che potrebbe complicare l’individuazione dei responsabili. Nonostante ciò, gli accertamenti proseguono.

L’amarezza è ancora più forte se si considera che non è la prima volta che l’area scolastica viene presa di mira. Già nel corso del dicembre 2023 ignoti i vandali se l’erano sono presa con una panchina e alcune sedie poste all’esterno della struttura, nella zona del parchetto. A giugno era invece stato danneggiato lo stesso spazio dedicato all’orto, compromettendo il lavoro svolto dagli alunni e dai volontari.

