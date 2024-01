Sei infermiere in pensione a Valdilana: il “grazie” del Comune. E’ andato a loro il riconoscimento annuale istituito dall’amministrazione.

Sei infermiere in pensione a Valdilana: il “grazie” del Comune

E’ andato a sei infermiere andate di recente in pensione il premio che annualmente il Comune di Valdilana conferisce a parsone che hanno fatto del bene al territorio. Il premio è stato assegnato in occasione del concerto di Natale al teatro Giletti, con protagonista l’orchestra di fiati della provincia di Vicenza.

«L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Mario Carli – ogni anno vuole dare un riconoscimento ai cittadini che si adoperano in campo sociale, che si impegnano per la promozione e lo sviluppo culturale e a beneficio del nostro comune. Quest’anno la scelta è andata sulle nostre infermiere che tanto hanno fatto per Valdilana e che sono andate in pensione quest’anno».

Tra l’altro, il lavoro delle infermiere è particolamente importante in momento come l’attuale, con moltissimi cittadini alle prese con la mancanza di medici di base.

Le sei infermiere premiate

A ricevere la targa sono state Roberta Bonello, Giovanna Sperotto, Rosella Folino, Nicoletta Fila Robattino, Eliana Versolotto e Simona Tazzoglio.

«Il loro lavoro, in tutti questi anni è stato moilto utile al territorio. Il loro contatto diretto con le famiglie, il loro aiuto, la loro professionalità e umanità sono stati fondamentali. Non possiamo che dir loro un grande grazie» ha concluso il sindaco.