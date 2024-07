Tagliano un albero e precipitano nella scarpata: due feriti a Trivero. Padre e figlio soccorsi dai vigili del fuoco e portati al pronto soccorso.

Tagliano un albero e precipitano nella scarpata: due feriti a Trivero

Stavano sistemando un prato di proprietà ripulendolo da alberi ed erba, quando sono scivolati nella riva arrivando fino al torrente. Disavventura per due uomini oggi, domenica 14 luglio, a Valdilana in frazione Barbero: entrambi sono stati trasferiti in ospedale a Biella per le cure del caso.

L’incidente è avvenuto a metà mattinata. Stando a una prima ricostruzione i due uomini, di cui uno residente a Valdilana, stavano tagliando un albero. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, hanno perso l’equilibrio finendo a terra e scivolando verso la riva del torrente adiacente.

Una caduta da paura

I due hanno fatto un volo di diversi metri. Per fortuna sono stati avvisati i soccorsi e in breve tempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone, oltre ai colleghi del comando di Biella. I soccorritori hanno raggiunto i due malcapitati, dopo aver prestato i primi soccorsi hanno proceduto al recupero. Per fortuna entrambi erano coscienti.

Sul posto nel frattempo sono giunte due ambulanze, una la Croce Blu proveniente da Trivero. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti, quindi si è proceduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per verificare la situazione e ricostruire la dinamica. Presente anche il sindaco Mario Carli, che abita nella stessa frazione.

